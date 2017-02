Zavalita de caricatura

En política, una imagen tiene infinidad de lecturas, no siempre las que nos pretenden vender con una pose, gestos o ademanes.

Las recientes fotografías que circularon hace unos días, en las que aparecen el priista Javier López Zavala junto a Andrés Manuel López Obrador durante una gira de este último por el vecino estado de Veracruz, denotan un ardid barato ideado seguramente por el “inteligente e innovador” Zavalita que deja al descubierto sus ansias de filtrar fotos donde parezca, se simule o se interprete que es muy “cercano” al líder de MORENA.

Y es que el mal logrado ex candidato priista a la gubernatura de Puebla no puede olvidarse de sus orígenes y seguir intentando parecer lo que no es. Las fotos donde aparece con AMLO son francamente burdas.

El rostro de lambisconería del hasta hace poco presuntuoso priista que siempre hablaba de su estructura, parece regodearse de estar “a un ladito” de López Obrador.

Las interpretaciones pueden ser muchas y los operadores de López Zavala fieles a su estilo de vieja y obsoleta mercadotecnia del poder, se apresuraron a difundir en redes, estas imágenes cuyo efecto contradictorio no solo ha golpeado a “Zavalita”, sino siguen poniendo en tela de juicio la llamada “apertura” que el máximo líder de MORENA ha entablado con diferentes personales ligados a una sempiterna y rancia corrupción dentro del PRI.

¿Hasta dónde llegará la ambición de Javier López Zavala para “vender” su capital político al mejor postor?

¿Lo dejarán llegar a MORENA como una posibilidad ridícula de candidato o tendrá que conformarse con ser uno más de la parvada guajolotera que tendrá que gastar suela de zapato para hacer campaña tierra?

¿Seguirá siendo efectiva su tan cacareada estructura que vende cada seis años como mercader en tiempos electorales?

En tanto, en MORENA son varias las voces que empiezan a presionar y cuestionar esa llamada apertura de su “líder moral” para recibir la escoria y corrupción que quiere huir del PRI.

¿Dónde quedará el discurso de Andrés Manuel López Obrador cuando hable de la terrible corrupción en el PRI y tenga que voltear a su diestra para mirar cómo se le siguen colando los hampones más recalcitrantes del tricolor?

Hacer un análisis real y duro de lo que acontece en la fauna política, nos obliga a llegar a una sólida concusión donde se deduce que esa corrupción que tanto se critica en MORENA se está infiltrando de una manera colosal en las filas de un partido donde estos personajes realmente representan nos solo “un peligro para El Peje”….sino para todo México.

¡Que la corrupción los evidencie y los redima!

Facebook: Mediatikos Consulting

Twitter: @rubysoriano

Mail: mediatikosconsulting@gmail.com

www.mediatikos.wordpress.com

POB/LFJ