Alec Baldwin será coautor de un libro satírico de Trump

El actor Alec Baldwin junto con el novelista y fundador de la revista satírica Spy Magazine, Kurt Andersen, ponen en marcha un nuevo proyecto para continuar con la burla de Donald Trump.

Se trata de un libro satírico titulado: You Can´t Spell America Without Me: The Really Tremendous Inside Story of My Fantastic First Year as President Donald J. Trump (Usted no puede deletrear Estados Unidos sin mí: la historia real y tremenda de mi primer año fantástico como presidente Donald J. Trump, en español), informó la editorial Penguin Press.

Además, anunció la publicación de un audiolibro con la voz de Baldwin imitando a Trump para el 7 de noviembre, fecha en la que se cumplirá el primer año de Trump en la presidencia de Estados Unidos.

Dicho anuncio se realizó un día después de que Penguin Random House comentara que obtuvo los derechos para publicar los libros de Barack y Michelle Obama.

Penguin expresó que Trump:

Fue elegido porque era el candidato presidencial más franco de la historia, un hombre siempre impaciente por decir la verdad sin tapujos sobre los defectos de los otros así como su propia excelencia.

Desde que Baldwin apareció por primera vez en el programa Saturday Night Live caracterizado como el magnate, se ha burlado de las declaraciones que ha hecho Donald Trump y con ello, el programa ha alcanzado sus máximas audiencias.

Por su parte, el presidente ya ha criticado la actuación del actor a través de su cuenta de Twitter, donde ha publicado que “no podría ser peor”. Además, comentó que Saturday Night Live es lo peor del canal de la NBC y que su elenco es espantoso.

Hasta el momento, Trump no ha mencionado nada sobre el libro satírico de Baldwin y Andersen.

