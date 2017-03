Alumno UDLAP debutó en ópera de Bellas Artes

Leonardo Sánchez Rosales, alumno de la Universidad de las Américas Puebla (UDLAP) ha iniciado con el pie derecho en el mundo de la música vocal. El joven de 22 años ha debutado en Bellas Artes, después de ganar el primer lugar y el premio a la “Revelación Juvenil” en el Concurso Nacional Carlo Morelli 2016.

Leonardo, originario del estado de Veracruz, llegó a Puebla a estudiar en la Escuela de Enfermería de Ciencias de la Salud de la UDLAP. Sin embargo, en 2014, el Teatro Musical de la universidad abrió una convocatoria para “El Mago de Oz” y Leonardo fue seleccionado para interpretar el papel del León.

En entrevista con Poblanerías en línea, Leonardo platicó que nunca imaginó que este papel sería el que cambiaría el rumbo de su vida, pues al escuchar su interpretación y voz privilegiada, Sergio Castro y Joaquín Cruz, representativos culturales y Luis Ernesto Derbez, rector de la UDLAP, le ofrecieron una beca artística de 100% para estudiar la licenciatura en Música.

Desde entonces, Leonardo ha puesto en alto el nombre de la UDLAP al ganar diversos concursos que le han abierto las puertas a nuevas ofertas; no obstante, también se enfoca en su carrera académica y no despega los pies del suelo apreciando el apoyo de parte de la institución.

Me han apoyado en todo, desde ayudas para justificantes de clases, ayudas de asesorías cuando me he ido a concurso, apoyo económico, con los viáticos, transporte y en lo motivacional”.