Arsénico, plomo y cromo, eso lleva el río Atoyac, el tercero más contaminado

La contaminación en el río Atoyac se revertirá cuando exista una verdadera voluntad política de las autoridades, consideró Antonieta Peregrina, directora de la asociación civil “Dale la cara al Atoyac”, quien pidió resolver este problema en el cauce, que es el tercero mas contaminado de México.

En entrevista con Poblanerías en línea, mencionó que a través de un muestreo llevado a cabo mediante laboratorio, se demostró que los metales pesados son dañinos para la salud y tienen una repercusión en 2 millones 300 mil habitantes que viven cerca del río, ocasionándoles enfermedades renales.

Al respecto, José Antonio Gali, gobernador de Puebla, dijo que se aplicará “mano dura” en contra de las 8 mil empresas que contaminan.

La cuenca del Alto Atoyac, que incluye los ríos: Atoyac, Alseseca y Zahuapan tiene una cuenca de 4,011 kilómetros cuadrados y abarca 70 municipios de México. En Puebla, el río tiene una superficie de 2,010 kilómetros cuadrados y pasa por 22 municipios.

Sobre la omisión en la que han incurrido autoridades municipales en el control de las descargas residuales que se generan en sus demarcaciones, Antonieta Peregrina comentó que los alcaldes sí tienen responsabilidad, pues el tema de saneamiento también les corresponde.

En este sentido, explicó que al igual que a los ayuntamientos, a la Comisión Nacional del Agua (Conagua) le corresponde cierta parte del saneamiento; sin embargo, la complejidad radica que los ayuntamientos tienen un periodo de gobernanza de tres años, mientras que Conagua por seis años.

Así, ambas entidades, solo tienen ciertos tiempos para cumplir, aunque reiteró que existe un caso omiso evidente en un incumplimiento de la Ley con respecto al saneamiento que tendría que tener el río.

En cuanto a los elementos dañinos que se vierten al cauce del Atoyac, mencionó que en el río hay arsénico, plomo, cromo, entre otros, derivados de industrias farmacéuticas y automotrices.

Consideró que lo más grave es el volumen, pues se habla de descargas realizadas por comercios grandes y pequeños que están conectados al drenaje municipal, donde la autoridad no está cumpliendo.

Es en conjunto, los municipios que no hacen su parte y al final resulta que el río cada vez está más contaminado”.

Pidió a la sociedad denunciar los casos de contaminación al río a través del sitio www.delelacara.org, donde las personas pueden enviar fotografías de sobre alguna anomalía en el cauce.

¿Las sanciones y las clausuras no son suficientes?

No solo no son suficientes, son temporales, sí puede haber una clausura pero al final lo que se requiere entender cuál es el ciclo del agua, si la empresa tiene una sanción, la empresa se ampara y vuelve a incurrir, es decir, mientras el empresario deje de ganar dinero, a ellos no les conviene”.