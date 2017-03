Asaltos y robos en Puebla aumentan durante las vacaciones

Durante el periodo vacacional incrementan los robos a casa habitación, transeúnte y autopartes, reportó Alejandro Santizo Méndez, secretario de Seguridad Pública y Tránsito Municipal.

Estimó que se registran hasta siete eventos delictivos cada 24 horas y por ello es importante que se tomen las medidas preventivas.

Pidió a las personas no anunciar en redes sociales que están fuera de sus domicilios; en caso de que acudan a actividades religiosas, no salgan con objetos valiosos y no dejen sus vehículos en la vía pública.

Alejandro Santizo indicó que desplegarán a 600 policías, agentes de tránsito y personal de Protección Civil.

