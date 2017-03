Chuck Berry: La leyenda detrás de The Beatles

La leyenda del rock -Chuck Berry- falleció a sus 90 años este sábado 18 de marzo de 2017 en Saint Charles en Misuri.

El compositor, guitarrista e intérprete estadounidense, Charles Edward Anderson Beryy, nació el 18 de octubre de 1926 y es considerado uno de los personajes más importantes en la historia del rock and roll.

La trayectoria de Berry es una de las más emblemáticas debido que a pesar del racismo que se vivía en aquella época, logró consolidarse como uno de los grandes.

El guitarrista no sabía leer, ni escribir bien pero eso no lo limitaba a componer su propio material, además durante sus presentaciones no podía faltar su peculiar paso de baile: el “duckwalk”, uno que terminó siendo imitado por decenas de artistas del género.

Algunos temas del músico como: Maybellene (1955), Roll Over Beethoven (1956), Rock and Roll Music (1957) y Johnny B. Goode redefinieron el género musical.

Además, el artista inspiró a muchos de los grandes, incluidos los Rolling Stones, The Who, Pink Floyd, Led Zeppelin, AC/DC y por supuesto de The Beatles.

A lo largo de su vida, Berry coleccionó distintos reconocimientos, la revista Rolling Stone lo ubicó en el lugar número cinco en su lista “The Inmortals” y en 2014 ganó uno de los premios más icónicos en el mundo de la música, el “Premio Polar”.

Antes de morir, el guitarrista anunció que lanzaría un nuevo álbum, uno que haría honor a sus 90 años con temas originales, escritos y grabados por él mismo.

Aún no se sabe en que punto de la producción iba o si se estrenará o no este año (como estaba previsto).

La estrella polémica del rock and roll transformó no solo la música, si no a la sociedad estadounidense.

