El trompetista alemán Otto Sauter ofrecerá concierto en Puebla

Otto Sauter, trompetista alemán, está en la ciudad de Puebla para impartir clases magistrales y presentar un concierto con la Orquesta Filarmónica 5 de Mayo y Armando Cedillo, trompetista mexicano y director artístico del “Rafael Méndez Internacional Brass Festival 2017”.

Con más de 45 años de experiencia como trompetista, el maestro Sauter regresa a la ciudad de Puebla para presentar un concierto con obras de Haydn, Otto y Tchaikovsky, bajo la batuta de Fernando Lozano, director de la Orquesta Filarmónica 5 de Mayo.

En entrevista con Poblanerías en línea, Otto Sauter dijo que ha visitado Puebla en diversas ocasiones y reconoce la labor que realiza el maestro Lozano, tanto con el crecimiento artístico de la Orquesta como con su preocupación por la educación musical en México, intentando siempre de acercar a la sociedad a música de primer nivel.

Tengo el sentimiento de que cada año la orquesta es cada vez mejor¬, hay mucha gente joven y entusiasta, y el trabajo del maestro Lozano, es realmente gratificante”.

Trayectoria

Sauter se especializa en la trompeta piccolo y en la música barroca; recibió sus primeras clases de trompeta con tan solo 4 años de edad. Más tarde ingresó al Conservatorio de Winterthurg, en Suiza, con Claude Rippas y también con Bo Nilsson; posteriormente, en París con Pierre Thibaud.

Ha realizado múltiples grabaciones, entre ellas la compañía EMI Classics con la que hizo una serie de conciertos y grabaciones presentadas como estrenos mundiales.

Además de su trabajo como solista internacional, Otto Sauter se presenta con Ten of the Best, una agrupación instrumental que fundó en 1991 y que reúne a diez de los mejores trompetistas de la actualidad y con la que realiza giras por todo el mundo.

Sauter nunca ha dejado de lado la parte de la enseñanza, por el contrario, es director y fundador de “The World Brass & European Brass Association” una cooperación de Festivales de metales internacionales, universidades, orquestas, salas de concierto, instituciones musicales y músicos, formada para apoyar la música de instrumentos de aliento metal, con fines educativos y de intercambio multicultural en conciertos, clases magistrales y formación de profesionales en el ámbito artístico.

Al preguntarle acerca de sus inicios, el trompetista hace énfasis en las enseñanzas de su padre, y como relaciona la disciplina del deporte con la música.

Estoy muy agradecido con mi padre, nunca me forzó a nada pero si aprendí disciplina de él (…) en ese entonces yo jugaba futbol y me dijo: es tu decisión lo que quieras hacer, jugar soccer o tocar trompeta pero elige una sola cosa y hazla bien, y soy tan feliz de que me dijera eso”.

Haciendo hincapié en la música relacionada con el deporte y la necesidad que existe de la misma forma en el arte de la música, Otto menciona su amistad con el presidente de la federación alemana de futbol, quien le brinda apoyo en sus proyectos musicales pues, al igual que él, considera que la única manera de mejorar la sociedad es alejando a los niños de la calle enfocándolos en el deporte y enseñándoles música.

Música y tecnología

El trompetista opinó que los avances tecnológicos y las nuevas generaciones enfrentan problemas pues pese a que se tiene un acceso mucho más fácil a la información, no la comprenden porque no conocen ni escuchan música, a pesar de tener este acceso inmediato.

Las nuevas tecnologías son fantásticas, pero por otro lado, es realmente muy malo, porque los jóvenes usan demasiado tiempo estos aparatos en lugar de escuchar música, leer o jugar, esto es terrible”.

Recordó la experiencia que tuvo las primeras veces cuando visitó México y el gran contraste que han tenido las generaciones que no tenían estas tecnologías aún tan presentes. Aconsejó aprovechar para bien, utilizándolas para investigar, escuchar música y leer; sobre todo del ámbito en el que se también deseen desarrollar, sin dejar de lado el conocimiento general, que enriquece como músico y persona.

Para finalizar la entrevista con Poblanerías en línea, dio un consejo para todos los jóvenes mexicanos que intentan llegar a tener algún dominio del instrumento:

Haz algo… y cuando hagas algo, hazlo bien, hazlo serio; no importa en qué nivel estas si amateur o profesional, hazlo, entrena, toca y enfócate”.

El concierto de Otto Sauter y la Filarmónica 5 de Mayo será el sábado 11 de marzo a as 18:00 horas en el Auditorio de la Reforma, en la zona de Los Fuertes. La entrada será gratuita.

