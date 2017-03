Evercore, el gobernador Gali y la deuda de Puebla

Como es del conocimiento público, los diputados priistas le exigieron a José Antonio Gali, gobernador del Estado, que la reducción del impuesto sobre nómina al 2% comience desde este 2017, en lugar de 2018, como aquél anunció.

Tal propuesta nos parece totalmente insignificante : lo que deberían exigir, al igual que todos los partidos presentes en el Congreso, sería revisar el fideicomiso firmado por el gobierno de Rafael Moreno Valle con Evercore, con el objeto de evitar la sangría que el mismo implicará para las finanzas de Puebla en los próximos 50 años.

Desde 2016, el diario Reforma, en un reportaje publicado el 2 de febrero (que llevaba como título “Hipoteca Puebla el Gobernador”), señaló:

La administración de Rafael Moreno Valle comprometió lo que se recaude vía el Impuesto sobre Erogaciones por Remuneraciones al Trabajo Personal de los próximos 8 gobiernos estatales (…) El mandatario se comprometió a enviar todos los ingresos de este impuesto que obtenga su administración y lo que recauden los gobiernos que le sigan, a un fideicomiso administrado por la empresa Evercore, propiedad del ex Secretario de Hacienda, Pedro Aspe. No obstante, desde el momento en que los recursos que tributan los poblanos entran en ese fideicomiso, no hay manera de que el ciudadano pueda seguirles el rastro. Porque, de acuerdo con la ley, estos fideicomisos no forman parte de la Administración Pública Descentralizada de Puebla, sino que tienen carácter privado y no están sujetos a las obligaciones de transparencia” (Reforma, Gonzalo Soto y Francisco Rivas, 2 de febrero de 2016).