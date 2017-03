Habrá más de 80 actividades culturales para este fin de semana en Puebla

El Instituto Municipal de Arte y Cultura (IMACP) prepara para este fin de semana más de 80 actividades en el marco del Día Mundial del Teatro y del Festival cultural para jóvenes, Fest ON, que incluye puestas en escena, conciertos, talleres, conferencias, concursos, clases muestra de ballet y artes circenses.

Las actividades se llevarán a cabo del 24 al 27 de marzo. Las compañías agrupadas en la Red Nuclear de Creación preparan 19 puestas en escena como: “Una historia diferente”, “Tarde me amé”, “Mujer no se escribe con M de macho”, “Cuarto menguante”, “Miniobras en cabina”, “Diego estoy sola, Diego ya no estoy sola: Frida Kahlo”, “Violento interino” y “El grinch”.

Las obras de teatro se presentarán en 4 sedes los días 24 y 25 de marzo. Tendrán cuotas de recuperación que oscilan entre los 20 y 50 pesos.

Además, se realizarán talleres de canto, actuación y de generación de proyectos escénicos. Se presentará el libro “Espectáculos escénicos: producción y difusión” de Marisa de León, productora escénica, promotora, gestora cultural y docente.

Por su parte, el Festival cultural para jóvenes, Fest ON, tiene preparadas más de 60 actividades con entrada libre.

En el teatro popular José Recek Saade se presentará Marco Gaviño Tanamachi, creador de mundos alternos y Diana Castañeda, velocista y seleccionada en los Juegos Paralímpicos Río 2016,.

En el Skate Park Xonaca habrá un concierto de rock con grupos como: Doroteo, Los suprahumanos, Monster Demon, Los Pegajosos, The Torcido Monkey Dream, Esmeralda Guillén, bandas del Mercado de Sonidos y 60 Tigres.

En el centro comercial Plaza Dorada habrá pasarela y premiación de cosplay, baile k-pop; y en el Jumping Park Flexzone, la escuela de artes circenses del IMACP, La C, dará una clase muestra con cupo para 30 personas.

Para conocer la programación completa se pueden consultar las siguientes ligas: https://goo.gl/TRHvti y https://goo.gl/A9QIip.

