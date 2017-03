Javier Peñaloza recibe el Premio de Poesía Joaquín Xirau Icaza 2017

Con la obra “Los que regresan”, Javier Peñaloza Mendoza recibió el Premio de Poesía Joaquín Xirau Icaza 2017, cuya ceremonia de entrega se llevó a cabo este jueves 23 de marzo en el Colegio de México.

María Cristina García Cepeda, secretaria de Cultura, dijo que este premio honra la memoria de Joaquín Xirau, filósofo y pedagogo español y también reconoce la creación literaria de las nuevas generaciones.

Javier Peñaloza fue becario del Fondo Nacional para la Cultura y las Artes (Fonca) y de la Fundación para las Letras Mexicanas.

En la quinta emisión del Premio de Poesía Joaquín Xirau, el jurado estuvo integrado por Elsa Cross, Adolfo Castañón y Juan Villoro.

Elsa Cross, a través de un texto que fue leído por Mónica Stettner, comentó que este premio, creado por los padres de Joaquín Xirau, Ana María Icaza y Ramón Xirau como un tributo y aseguro que cada vez es mayor el interés entre los jóvenes poetas, ya que reconoce y alienta su trabajo.

Adolfo Castañón, ensayista, dijo que la obra de Peñaloza, integrada por 66 poemas en prosa, “van y vienen como las aguas, una obra memorable que hace renacer del polvo la memoria colectiva”.

Tenía la intención de escribir algo que tuviera muchas capas de lectura, significados, que tuviera distintos sentidos pero una dirección”.

Me parecía y me sigue pareciendo necesario alzar la voz y decir algo de lo que pasa en el país. Yo quería hablar de las cosas y personas que desparecen, porque me pesan esas ausencias”, dijo Javier Peñaloza Mendoza sobre su obra.