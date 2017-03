La música puede lograr que la sociedad despierte: Luiz Fernando

Llevar un mensaje que haga que la sociedad despierte y cambie su manera de ver la vida, es la propuesta musical de Luiz Fernando Fuentes López, cantante poblano.

El cantante está seguro que la música así como las artes en general, es un lenguaje universal que puede lograr un cambio positivo en las personas.

Luiz Fernando tiene 15 años de trayectoria musical, platica que sus primeros recuerdos que tiene con la música es estar cantando frente a un espejo usando un peine como micrófono. Su primera presentación fue a la edad de 6 años en el auditorio del Colegio Benavente, al cual le caben poco más de 600 personas.

Se ha presentado en diferentes escenarios como el Teatro Principal, el Teatro de la Ciudad, con EXA, en la Ruta Teletón, el Zócalo de Puebla y en varios municipios del estado.

Hasta el momento cuenta con 3 discos, el primero es un disco homónimo con covers, el segundo llamado “Razones para vivir” que contiene canciones tipo alabanza y el tercero es un disco compilación celebrando 15 años de carrera.

Explica que todas sus canciones cuentan con arreglos suyos y tienen un mensaje positivo. Es Licenciado en turismo y sus ganancias dentro de esta profesión las invierte en su principal pasión: la música.

Para Luiz la música es su manera de vivir y ha encontrado inspiración para seguir en esta carrera principalmente en Dios.

El cantante comenta que en su carrera se ha enfrentado a muchos no, pero también a muchos sí, lo cual le ha ayudado a llegar hasta donde ha llegado. Asegura que la carrera de un cantante es complicada debido a que la gente no cree en ellos y por lo tanto les retribuye muy poco.

Destacar en Puebla resulta ser complicado, afirma, esto debido a que en el estado existe mucho talento y es una ciudad con personas exigentes de gustos y estándares artísticos muy altos.

Luiz Fernando asegura que además de talento se necesita tener vocación para sobresalir en la música. Afirma que todos los músicos nacen con talento y depende de ellos si lo desarrollan o no.

Debes de nacer con un talento y a lo largo de la vida hay muchos factores que desarrollan tu pasión y vocación en ese talento.

Hay gente que tiene un gran talento en la medicina pero no tiene la vocación, no tiene el llamado y aunque sea buenísimo para operar él no se visualiza dentro de un quirófano, es lo mismo en la música, conozco colegas que tienen un gran talento para cantar; sin embargo, no los gusta hacerlo, no lo disfrutan y entonces no logran nada”.