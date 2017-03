La música, una carrera de valentía y sacrificio

Con una trayectoria de 30 años en el mundo musical, Víctor Santos, cantautor poblano, asegura que la música es una profesión que requiere de valor y sacrificios.

En esto es muy fácil desertar, todo el mudo te dice que no lo vas a lograr. A mi desde mi papás hasta mis mejores amigos me dijeron que esto no iba a ser posible, que no iba a poder vivir de esto y sí lo hago y no vivo mal”, dijo en entrevista con Poblanerías en línea.

Explica triunfar en la música depende en gran parte de qué tanto se esté dispuesto a sacrificar y estudiar.

Es una carrera de sacrificios. Sacrificas amigos, novia, familia, tiempo y momentos; ser cantautor todavía requiere más esfuerzo porque te vas a enfrentar a gente que no cree en tu trabajo y lo critica sin saber cómo es, pero sí se puede a través del estudio constante”.

Compositor desde los 14 años

Hablando un poco sobre sus inicios en la música, contó a Poblanerías que su interés por ella surgió gracias a su padre, a quien considera uno de los mejores guitarristas.

Fue a la edad de 10 años cuando tuvo su primera guitarra y comenzó a tocar en la rondalla de la colonia en donde vivía, al cumplir 13 años se convirtió en el director de esta.

Empezó a componer canciones desde los 14 años, su primer tema se los escribió a su mamá y plática que a partir de ese momento le compuso a situaciones, cosas y personas. En su primera libreta de canciones tenía escritos alrededor de 25 temas.

Estudió la Licenciatura en Música en la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla (BUAP) y sabe tocar alrededor de 20 instrumentos musicales, entre ellos se encuentran: la guitarra acústica, la guitarra eléctrica, el bajo, el contrabajo, la mandolina, la flauta, el violín, el saxofón, la batería, las congas, la tumba, el corno, el piano, entre otros.

Participó en el Festival “Voces y Cuerdas del Corazón” y al estarlo promocionando en Radio BUAP, la universidad le ofreció grabar su primer disco, el cual fue lanzado en enero de 2016 bajo el nombre de “Atemporal”.

Asegura que gustó tanto el material discográfico que la BUAP le ofreció grabar un segundo disco, que se lanzó el pasado mes de febrero con el nombre “Crónicas de ti”.

Víctor describe su música como melodías nostálgicas. “A mi género lo llaman trova, pero los conocedores reales saben que es trova ligera, una mezcla entre balada y trova.

Falta de credibilidad, lo que afecta a los músicos

Al hablar sobre las dificultades a las que se enfrentan los músicos en Puebla dijo que la principal es la falta de credibilidad con respecto a la profesión.

Siempre te dicen que de esto no se puede vivir, no lo toman como una carrera o profesión. El músico siempre es catalogado como fiestero, que no trabaja y que solo andamos paseando; pero eso no es verdad, yo trabajo muchas horas al día, hay días que no paro estoy trabajando desde las ocho de la mañana hasta la una o dos de la mañana”. Nosotros somos como los doctores, tenemos hora de entrada pero de salida no, en cualquier momento te llaman para decirte que necesitan que te presentes en algún lado y tienes que salir a esa hora”.

Ante este problema, Víctor sugirió dos posibles formas de solucionarlo: La primera, que los mimos músicos aprendan a darse el valor que tienes y la segunda, compartir un trabajo de calidad con la ayuda de las redes sociales.

Muchas veces por la necesidad de exponer nuestro trabajo sacrificamos la cantidad de dinero que cobramos. A lo mejor un tema dura 4 minutos y medio, pero para poder componerlo y grabarlo son muchas horas atrás; inviertes desde la guitarra y las cuerdas, hasta la grabación y difusión de la canción. No debemos regalar nuestro trabajo. Otra solución es compartir más nuestro trabajo, ahora con las redes sociales yo he tenido la oportunidad de compartir mi música y hacer que llegue más lejos, que personas no solo de Puebla conozcan mi música sino de otras partes del País

Algunos músicos tienen el ego más grande que el talento

Sobre cómo son los músicos en Puebla, dijo que un 50% de ellos se apoyan entre sí, pero el otro 50% tiende a tener un ego alto y dificultar el trabajo de los otros.

Habemos músicos que tratamos de enseñar y apoyar a los nuevos, a mí no me gusta que me vean como una competencia sino como alguien en quien se pueden apoyar; pero sí he notado que entre los jóvenes el ego es muy grande, algunos músicos tienen el ego más grande que su talento” Donde debes de demostrar tu grandeza es arriba del escenario, pero debajo de él somos simples mortales y debemos de echarnos la mano porque todos pertenecemos al mismo gremio.

