Parte de declaración de impuestos de Trump se hizo pública

El canal de noticias MSNBC expuso parte de una copia de las declaraciones de impuestos federales de Donald Trump, presidente de Estados Unidos, que corresponden al año 2005.

Los documentos mostraron que Trump ganó más de 150 millones de dólares en 2005 y pagó solo un pequeño porcentaje en impuestos federales regulares de la renta.

De acuerdo al reporte obtenido por David Cay Johnston de DCReport.org, Donald Trump y su esposa Melania pagaron solo 5.3 millones en impuestos federales regulares, una tasa de menos de 4%. Sin embargo, la pareja pagó 31 millones adicionales en el “impuesto mínimo alternativo”.

Como respuesta, la Casa Blanca aseguró que Trump pagó 38.4 millones de dólares en impuestos por un ingreso de 150 millones de dólares; agregó que el presidente no tenía responsabilidad de “pagar más impuestos que los legalmente requeridos”.

La declaración de impuestos de 2005 fue obtenida por David Cay Johnston, un experiodista de The New York Times y ganador del premio Pulitzer en 2001.

Según Johnston recibió el documento de forma anónima en el correo, pero el documento lleva un sello en el que se lee “copia del cliente”, lo que apuntaría a que fue filtrado por alguien relacionado con el mandatario.

El presidente contestó a primera hora del miércoles con un mensaje en Twitter dudando de la versión del periodista.

Does anybody really believe that a reporter, who nobody ever heard of, “went to his mailbox” and found my tax returns? @NBCNews FAKE NEWS!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 15 de marzo de 2017