Picasso, el perro “imperfecto” que nadie quería adoptar

Picasso, un pitbull terrier y su mandíbula han causado sensación en redes sociales, después de ser el perro “imperfecto” que nadie quería adoptar, está listo para encontrar un hogar.

El perro es parte de una camada de cachorros nacida en California, Estados Unidos; sin embargo, Picasso nació con una peculiaridad, una deformidad facial.

Nadie quería a Picasso, así que el criador decidió llevarlo a un asilo junto con Pablo, uno de sus hermanos.

Al llegar, los perros fueron puestos en la lista de eutanasia inmediatamente, pronto Pablo y Picasso irían a dormir.

Liesl Willhardt, director ejecutivo de Luvable Dog Rescue se enteró de esto por una voluntaria y decidió adoptarlos.

Le pregunté si tenía perros con necesidades especiales porque pensé que podríamos tenerlos con nosotros, entonces me habló sobre Picasso, me mostró su foto y me enamoré de él”, dijo Willhardt en entrevista para The Huffington Post.