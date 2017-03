¿Por qué Trump no pudo contra el Obamacare?

Donald Trump, presidente de Estados Unidos, lanzó el viernes 24 de marzo su “última oportunidad” a los legisladores para deshacer del Obamacare y al parecer “la jugada” no le salió bien.

El “American Healthcare Act”, propuesta del multimillonario para sustituir el programa del ex presidente Barack Obama no alcanzó el número de votos necesarios para ser aprobada.

Paul Ryan, presidente de la Cámara de Representantes le informó al presidente Trump la negativa a su proyecto.

Sin embargo, para algunos está fue todo una sorpresa, pues los republicanos tenían más de siete años exigiendo la derogación de las reformas en el sistema de salud impulsadas por Barack Obama y aunque esta vez por fin tenían el poder no les resultó.

Después de su derrota, el magnate le “echó la culpa” a la minoría demócrata del Congreso Norteamericano y decidió no mirar las posibles causas por las que en realidad perdió su primera batalla en el poder.

La derrota del empresario

Según un análisis político de BBC Mundo, al mandatario no le salió bien “el negocio”, pues utilizó mal sus habilidades.

Donald Trump se dedicó a presumir las virtudes de su nueva reforma sanitaria y creyó hacer todo lo necesario para que el proyecto resultará aprobado.

Sin embargo, las amenazas a los militantes de su mismo partido político lo orillaron al precipicio, quemando su propuesta ante los líderes republicanos y por supuesto disminuyendo su popularidad (todavía más).

Por otro lado, el partido republicano se ha quedado sin un líder, pues ni Donald Trump, ni Paul Ryan supieron dirigirse a los legisladores.

The New York Times atribuye la derrota a una mala organización y a una agenda “descarrilada”, el periódico estadounidense considera que el mandatario no eligió bien los temas prioritarios para su administración y aseguran que esta derrota le complicará las cosas al presidente.

