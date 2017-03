Robot debuta como actor de teatro

Spillikin, una obra de teatro que se estrenará el próximo 19 de marzo en Londres, cuenta con un actor diferente a los que normalmente se ven, se trata de un robot humanoide.

De acuerdo con información de Quo, la puesta en escena cuenta la historia de una mujer que sufre de alzhéimer, quien construye un robot con el propósito de tener compañía.

Al pasar el tiempo y avanzar su enfermedad se le hace cada vez más complicado distinguir entre un ser humano y la máquina, por lo que termina enamorándose del robot.

Jon Welch, escritor y director de la obra de teatro, explica qué hicieron para lograr que el robot actúe: “hemos programado cada cosa que el robot dice y hace, hasta el más mínimo movimiento”.

Lo anterior ocasiona que Judy Norman, la actriz principal de la obra, se sienta presionada, ya que siempre debe estar en la posición correcta y en el lugar adecuado, para que el robot encaje bien dentro del escenario.

Durante la función, la actriz habla con el robot humanoide e incluso en una escena debe besarlo. La máquina corresponde con muestras faciales y movimientos de las manos.

Trabajar con un robot es algo que no hecho nunca antes, así que es una experiencia completamente diferente. Esto va a sonar raro, pero cuando me mira, noto cierto cariño. Realmente me gusta”, comenta Norman sobre su experiencia de trabajar al lado de un robot.