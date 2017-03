Ser un ejemplo ayuda a crear nuevos lectores: Judith Castañeda

Para Judith Castañeda Suarí, escritora poblana, la mejor forma de acercar a las personas a la lectura es “siendo un ejemplo”.

En entrevista con Poblanerías en línea, platicó que para entrar al mundo de los libros se debe empezar con textos de “fácil lectura” que no tengan un lenguaje complejo y que sean acorde a la edad de la persona, pues esto ayudará a que leer no se les haga pesado.

Lamentó que actualmente solo los libros de sagas o los escritos por “youtubers” son los únicos que son leídos por los jóvenes y consideró que la problemática radica en que las personas ya “convierten a cualquiera en escritor”.

Para ser escritor no solo debes tener la fama, inquietud o facilidad para escribir. Se necesitan herramientas y técnicas para hacerlo, así como ser constante”.

Judith Castañeda comenzó a escribir a los 25 años. Lo hizo con mayor constancia y empeño a partir de tomar varios taller literarios con Alejandro Meneses, uno de los cuentistas más destacados de México.

Ella es Técnico en Química Industrial, y siempre tuvo el gusto por leer y escribir.

Hasta ahora ha publicado 3 libros, los cuales han sido producto de premios ganados y ha colaborado en varias antologías.

Su libro “Dios de Arena” ganó un concurso que hicieron en honor a Alejandro Meneses en 2007. Es un libro de cuentos y tiene que ver con atmósferas prehispánicas. Habla de la llegada de los españoles a América y los dioses antiguos.

Otro de sus libros es “Aire negro” con el que ganó el concurso de cuento María Luisa Puga 2007. El texto es un homenaje a un libro de Alejandro Meneses que se llama “Angela y los ciegos”, “lo que hice fue retomar los dos personajes que aparecen en ese libro de cuentos y hacer nuevos cuentos”, comenta.

La escritora también ha sido galardonada en otros concursos como el ‘Concurso de cuento “Mujeres en vida”’, donde ganó el primer lugar en 2004 y el segundo en la edición de 2009.

Comenta que sus principales temas de inspiración son los prehispánicos y la esclavitud de africanos en América. Además, asegura que ha logrado encontrar inspiración para escribir de la música, las películas y programas de televisión.

Sobre la situación de los escritores en Puebla, dijo que en el ámbito del estudio sí existen muchas universidades y lugares que ofrecen licenciaturas y talleres relacionados a escribir; sin embargo, las oportunidades para publicar son escasas.

En mi caso, desde hace como 5 años fuera de las antologías en donde he participado he tratado de publicar libros por otro lado y no hay oportunidad, a veces solo se logra publicar por medio de conocidos o contactos que tengas”.

A lo mejor algunos escritores tengan más suerte para publicar porque son de renombre, pero en la mayor parte de los casos lograr publicar es más complicado de lo que se piensa”.