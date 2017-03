Starbucks retiró su publicidad de Youtube

Youtube se está metiendo en problemas, Starbucks, Pepsi, Wal Mart y otras marcas internacionales decidieron retirar su publicidad de los videos en la plataforma.

Estas empresas anunciaron su decisión después de que The Wall Street Journal revelará que los programas de automatización de Google colocaban los anuncios de estas marcas en videos con contenido racista.

Las marcas aseguran que esto daña su reputación y que si Youtube no puede asegurar que sus anuncios no aparezcan en este tipo de videos no regresarán a la plataforma.

Por supuesto que el gigante de la tecnología -Google- ya se disculpó, pero esto no es suficiente, sus clientes necesitan una garantía.

Google dijo que el problema no es tan sencillo de solucionar, necesitan hacer esa labor con programas automitazados, pues el talento humano no les sería suficiente para completar la tarea.

Actualmente, los usuarios de Youtube publican aproximadamente 400 horas de video por minuto.

Sin embargo, la empresa y sus intelectuales ya está buscando como solucionar el problema para que los anuncios no sean colocados en videos con contenido “repugnante”.

Youtube podría perder millones de dólares en ingresos publicitarios si no encuentra como resolver este problema y sobre todo si no recupera la confianza y “el dinero” de sus clientes.

Otras marcas como AT&T, Volkswagen y Verizon también se sumaron a este boicot publicitario.

