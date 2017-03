Trump pedirá 4,100 mdd para construir el muro

Donald Trump, presidente de Estados Unidos, comenzó a solicitará 4,100 millones de dólares para construir el muro en la frontera con México.

El primer borrador de presupuesto entregado al Congreso estadounidense para el ejercicio fiscal de 2018, el presidente solicita 1,500 millones de dólares para empezar a financiar el plan que llevará a la construcción del muro.

Se trata de un “anticipo” a cargo del presupuesto del ejercicio 2017 que necesita para empezar el proceso de diseño y planificación del proyecto.

Además, la Casa Blanca solicita a los legisladores, una cantidad adicional de 2,600 millones de dólares para las cuentas del próximo ejercicio, que inicia el 1 de octubre. Entonces, el presupuesto se eleva así a 4,500 millones de dólares sobre una protección total de gasto de 30 mil millones.

Mick Mulvaney, director de presupuesto de la Casa Blanca, dijo que se quiere iniciar con el proyecto “lo antes posible” y los fondos solicitados permitirán hacer las primeras pruebas piloto para identificar el modelo más efectivo, seguro y eficiente.

¿Cuántas millas de muro se construirán con eso? No tenemos una respuesta porque no hemos llegado a una conclusión sobre el tipo de construcción, no hemos decidido donde vamos a empezar”.