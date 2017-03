Turistas y periodistas heridos tras erupción en el monte Etna

Diez personas, entre ellos periodistas de la BBC, resultaron heridas en una erupción ocurrida en el Monte Etna.

La explosión se produjo cuando las personas estaban cerca de la cima.

“Hay varios heridos, algunos con lesiones en la cabeza, cortes y moretones”, tuiteó Rebecca Morelle reportera de ciencia de la BBC.

Running down a mountain pelted by rocks, dodging burning boulders and boiling steam – not an experience I ever ever want to repeat (8)

— Rebecca Morelle (@BBCMorelle) 16 de marzo de 2017