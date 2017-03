Unicef: 2016 fue el peor año para los niños sirios

En 2016, las graves violaciones contra los derechos de los niños en Siria batieron un récord, denunció Unicef.

La guerra civil en aquel país cumple seis años y los casos probados de asesinatos, mutilaciones y reclutamiento de menores han aumentado de forma brusca en medio de una escala de violencia.

Según sus estimaciones, 5,8 millones siguen en Siria bajo el fuego de las bombas -número 12 veces mayor que el registrado en 2012- y 2,3 millones viven como refugiados en los países vecinos: Líbano, Jordania, Iraq, Turquía y Egipto.

Las niñas y niños sirios que van a cumplir 7 años no han conocido más que sufrimiento en sus vidas. No saben lo que es vivir sin la amenaza constante de las bombas y la violencia que no cesa”.