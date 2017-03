Warner prepara una nueva versión de la película Matrix

La icónica película Matrix podría regresar a la pantalla grande, esta vez protagonizada por Michael B. Jordan, según información publicada por The Hollywood Reporter.

Warner Bros ya inició pláticas para definir un nuevo proyecto en el mundo de una de las películas de ciencia ficción mejor calificadas por críticos de cine.

El proyecto nació por la propuesta de Joel Silver, productor de la exitosa trilogía, misma que recaudó más de 463 millones de dólares en todo el mundo.

Aunque aún no se han revelado muchos detalles, se especula que el nuevo guion de uno de los títulos más preciados de Warner podría estar a cargo de Zak Penn, escritor de Avengers.

El reto de Penn será seguirle los pasos a Disney y plantear una trama paralela en el mundo de Matrix, similar a los proyectos recientes de Star Wars.

Por otro lado, los rumores apuntan a que los hermanos Wachowski, directores de la saga estadounidense lanzada en 1999, no estarán involucrados en la nueva versión de la película.

Matrix revolución la manera de hacer cine de ficción y es considerada un emblema en este género, incluso resultó ganadora de cuatro premios Óscar: “Mejor montaje”, “Mejor sonido”, “Mejor edición de sonido” y “Mejores efectos especiales”.

Hace unas semanas, Keanu Reeves -antiguo protagonista de la saga- declaró que estaba interesado en participar en el regreso de la película pero no como un “remake”.

No sé qué piensen las Wachowski. Probablemente haría algo muy original. En verdad me gustaría ver qué sucede, con más exploración sobre ese mundo (…) Me parece genial la idea de que ahora que son otros tiempos se retome esa historia y la hagan propia”, reveló en entrevista para los británicos de Metro.