20% de los jóvenes mexicanos tiene algún problema auditivo

Al menos 20% de los jóvenes mexicanos tienen algún problema auditivo y no lo han detectado, informó Coral García Serrano, otorrinolaringóloga del Hospital General Regional Número 36 “San Alejandro” del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS).

La especialista detalló que estas enfermedades son resultado de la exposición prolongada del oído a entornos que rebasan los 87 decibeles.

Desde hace 20 años, los médicos han analizado los distintos factores que ponen en riesgo la audición de los niños, jóvenes y adultos mayores; para evitar la exposición a ruidos de gran magnitud.

Los pacientes que se quejan porque dejaron de oír hasta por diez días, deben ser atendidos inmediatamente, pues este puede ser un problema de cerilla acumulada o alguna afectación a nivel del caracol por un virus. Las personas tienen como máximo un mes para atender estos síntomas.

Si la situación se agrava, los afectados empezarán a presentar zumbidos, dejarán de diferenciar palabras y presentarán dolores de cabeza.

Para evitar presentar estos síntomas, el oído no debe estar expuesto a más de 87 decibeles por un lapso de más de ocho horas, después de este tiempo se debe dar un reposo.

Sin embargo, si se superan los 120 decibeles, el tiempo máximo es de 15 segundos y deben utilizarse protectores.

Trabajar por más de ocho horas con ruido es desgastante: en la casa el sueño ya no lo puedes conciliar, al dormir estaba estresado y no podía descansar; el problema empezó porque mi familia me hablaba y ya nos los podía escuchar, así que me dijeron que me checara”, dijo Aldo Aguilar, paciente del IMSS.