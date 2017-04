84 fotógrafos se unen contra la guerra de Siria

Un total de 84 fotógrafos españoles se unen contra la guerra de Siria en el “Proyecto PHES”, una exposición solidaria que Estela de Castro, fotógrafa y el Centro Universitario de Artes y Espectáculos TAI organizan.

Dicha exposición que estará abierta al público hasta el próximo 27 de abril en el TAI, pretende reflejar “el horror de la guerra”.

Entre los autores de las imágenes exhibidas se encuentran: Juan Manuel Castro Prieto, Pilar Aymerich o Leopoldo Pomés, Alberto García Alix, María Espeus, Amparo Garrido, Manuel Outumuro, Joan Fontcuberta, Chema Conesa, Ramón Masats, Gervasio Sánchez y Joan Ouka Leele.

Según información de El País, el objetivo del “Proyecto PHES” es que el dinero recaudado se reparta a cuatro ONGs dedicadas a los refugiados sirios, los residentes en los campos de refugiados en Grecia, los rescates en el Mar Mediterráneo y los seres humanos y animales que sufren en Alepo.

En noviembre vi unas imágenes que me paralizaron durante horas, habían bombardeado el último hospital infantil que quedaba en Siria. En el telediario pude ver a dos bebés dentro de sus incubadoras; estaban destrozadas. Los bebés no habían muerto, pero estaban heridos. Esa tarde me llamo mi amigo Juan, le dije que necesitaba hacer algo por ellos. Me dijo que contara con él.

Pensé que lo mejor que podía hacer era utilizar la fotografía, mi mayor arma para luchar contra la barbarie, la injusticia, la violencia y la indiferencia de los que nos gobiernan “, explicó sobre la exposición Estela de Castro.