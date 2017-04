Adolescente de 12 años es el nuevo bajista de Korn

La banda estadounidense -Korn- presentó a su nuevo bajista durante su gira por Latinoamérica: Tye Trujillo, un músico de solo doce años de edad.

Tye Trujillo, hijo del bajista de Metallica Robert Trujillo, reemplazó a Reginald “Fieldy” Arvizu pues no pudo acompañar al grupo en su gira.

El hijo de Trujillo dijo que sabe que la reputación de su padre le dio una ventaja pero que estaba seguro que lo eligieron por su talento.

Aunque esta decisión emocionó a muchos de sus seguidores, otros tantos no reaccionaron de manera positiva y criticaron a la banda por incluir a un adolescente en su agrupación.

Sin importar las críticas, el joven bajista ya debutó. Korn se presentó en Bogotá y el público lo ovacionó por su puesta en escena.

“Freak on a Leash”, “Somebody Someone”, “Falling Away From Me”, “Good God” y “Coming Undone” son algunos de los temas que el menor interpretó sin mayor problema.

Instantes después del concierto, los asistentes comenzaron a difundir imágenes donde se puede ver a Tye desenvolverse sin miedo al lado de Jonathan Davis, Brian Welch, James Shaffer, Ray Luzier y David Silveria.

La agrupación seguirá su gira por Sudamérica, en próximos días se presentará en Chile, Brasil y Argentina.

Fieldy estará de regreso en mayo para el concierto en Estados Unidos.

Por su parte, Tye seguirá en su banda juvenil “The Helmets”, grupo con el que se ha presentado en diversos eventos como el festival Lollapalloza Chile.

POB/FOL