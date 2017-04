Aida Cuevas festeja en Puebla 40 años de trayectoria musical

El próximo jueves 13 de abril Aida Cuevas, cantante y actriz mexicana, celebrará 40 años de trayectoria musical con un concierto a las 22:00 horas en el Palenque de Puebla.

En entrevista con Poblanerías en línea, la cantante de música tradicional mexicana que cuenta con 37 producciones discográficas, un Grammy Latino por mejor álbum de Tango y una larga lista de discos de oro y platino, dijo sentirse feliz de festejar con los poblanos su camino en la música.

Estoy feliz de la vida de estar en una plaza tan importante como lo es el Palenque, donde yo sé que ya es tradición de los poblanos ir a la Feria. Me agrada mucho sobre todo porque la gente de Puebla siempre ha sido muy cariñosa conmigo y me han apoyado”.

El camino para llegar a ser Aida Cuevas

La artista mexicana comenta que el camino para convertirse en Aida Cuevas, el cual comenzó desde que tenía 13 años de edad, ha estado lleno de obstáculos y retos, pero también de recompensas, alegrías y buenas experiencias.

Yo empecé desde los 13 años picando piedra como decimos en el argot musical, porque a mí nadie me ayudó, mi padre fue la única persona que hasta vendió su coche para poder hacerme mi primera producción discográfica”. Hay muchos obstáculos, es una carrera de resistencia, pero realmente cuando uno quiere y tiene la pasión, el amor, las ganas de ser alguien en la vida pues todas esas complicaciones que vienen las va uno brincando”.

Aida dice que las pocas experiencias malas que ha tenido en su trayectoria prefiere olvidarlas, ya que si viviera recordándolas no “podría avanzar”; sin embargo, recordó que ha habido ocasiones en que se ha presentado en lugares que están casi vacíos, la gente no aplaude o incluso palenqueros no le han pagado.

Un disco homenaje a Juan Gabriel, la promesa de la cantante

Entre sus mejores experiencias platica que se encuentran el ganar un Grammy Latino por su disco de mariachi – tango, producido por su hijo Rodrigo Cuevas y su amistad con Juan Gabriel “El Divo de Juárez”.

“Juan Gabriel y yo nos llevábamos muy bien, fue una relación de 34 años, él bautizó a Rodrigo, mi primer hijo y eso nos convirtió en compadres, después vinieron grabaciones, discos y escenarios juntos”.

La cantante recordó que al lado de “El Divo de Juárez” vivió grandes experiencias, una de ellas fue trabajar juntos durante 2 meses consecutivos en un lugar llamado “El Patio” en la Ciudad de México y vivir juntos durante una temporada en Los Ángeles.

Platica que en los últimos días de vida del cantante, estuvieron juntos en su casa de Cancún, donde Juan Gabriel le regaló más de 60 temas para hacer un homenaje.

Me regaló más de 60 temas para que hiciéramos un homenaje que él me pidió, me lo pidió en vida y pues ahora se lo voy a hacer póstumos porque yo debo cumplir esa promesa”.

Además de hacer mancuerna durante mucho tiempo con Juan Gabriel, Aida dice sentirse afortunada de haber compartido escenario con otros grandes artistas como: Celia Cruz, Cuco Sánchez, Tomás Méndez, Plácido Domingo, Vicente Fernández, la cantante francesa Mireille Mathieu, entre otros.

Orgullosa de representar a México con su música

Sobre su gusto por seguir compartiendo la música tradicional mexicana y ser una de las pocas exponentes de este género, aseguró sentirse orgullosa de representar a México en otros lugares del mundo a través de sus canciones.

Ese es un género que me gustó desde muy chiquita, desde los 3 años que yo escuché cantar a Don Antonio Aguilar fue mi motivación para cantar la música mexicana, nació esta pasión por cantar lo nuestro, lo que representa México”. Yo he seguido fiel a lo nuestro, yo canto por convicción no por moda, me pongo el traje de charro con el orgullo de ser mexicana y de saber que a través de mi traje llevo la bandera de México y llevo todo un país representando a través de mi música”

Considera que el género ranchero se ha ido perdiendo en los últimos 15 años, esto debido a que tanto disqueras como medios de comunicación le han dado mayor importancia a otros géneros extranjeros.

La música mexicana empezó a escucharse menos por la globalización y todo los géneros que vinieron extranjeros a la radio, la televisión. Desgraciadamente en lugar de nosotros defender lo nuestro, las disqueras así como la televisión y la radio empezaron a darle mejor publicidad a otro tipo de género que a nosotros”.

Al preguntarle que viene en este 2017 para Aida Cuevas, la cantante reveló que terminó su disco número 38, el cual lanzará en mes y medio y empezará a grabar el disco con temas que le dejó Juan Gabriel. Además, el próximo 30 de septiembre se presentara en el Auditorio Metropolitano, este año tendrá una gira en Estados Unidos y otra posible en Europa.

—

POB/JCSD