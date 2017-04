Alejandro Armenta acusa al PRI de reprimirlo y castigarlo por ser crítico

Alejandro Armenta, legislador federal, acusó que la dirigencia nacional del PRI lo reprime y castiga por el simple hecho de ser crítico y los señaló de ser cómplices a través del silencio para favorecer al PAN en Puebla.

No me preocupa competir por un cargo, no soy busca chambas, me importa mi dignidad, tengo la razón jurídica”, dijo, al referir que es muy temprano para decir que se incorpora a Morena.