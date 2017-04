ATM de Bitcoin: Un método sencillo para usar la moneda virtual

Bitcoin es una moneda virtual con un valor determinado por la oferta y la demanda, manejada a través de un almacenamiento digital que funciona como una cuenta bancaria privada.

Las bitcoins se están popularizando, cada vez son más personas las que las utilizan, incluyendo a los mexicanos.

David Noriega es dueño de -Fantástico- una tienda de cómics ubicada en la Ciudad de México (CDMX) y al parecer él si se está tomando en serio a esta nueva moneda.

Hace aproximadamente tres años, Noriega decidió instalar el primer cajero automático en su Ciudad donde cualquiera puede comprar o vender el dinero virtual.

Yo me enteré del Bitcoin por mi afiliación política, soy libertario y como tal sé que un gran problema de los gobiernos de todo el mundo es la gran libertad con la que manejan su moneda, prácticamente todos los países tienen un banco central y aunque se supone que el banco central es independiente, en realidad sigue siendo parte del gobierno y como tal sus políticas monetarias responden a las necesidades coyunturales de ese gobierno”, explicó el empresario en entrevista para Forbes México.

El dueño de “Fantástico” dice que la Bitcoin no es solo un tema de tecnología o vanguardia, es algo más bien de política.

Estas monedas estimulan la economía y algún día podrían reemplazar el dinero tradicional: el dólar, el yen y el euro; dice el “evangelizador del Bitcoin”.

Para Noriega una de las principales ventajas de la Bitcoin es que es un dinero “no centralizado”, lejano a los bancos.

Tú todavía confías en que el banco no confiscará el dinero que tienes ahí, pero ya ha pasado, pasó en Chipre hace poco, no les alcanzaba el dinero y dijeron ‘entonces tomemos de los que más tienen, a los que tienen más de 100,000 euros les dejamos 5,000 porque necesitamos dinero ahora mismo’, con el Bitcoin eso no puede pasar, tú los tienes guardados y nadie te los puede quitar.”