Avalan a Paloma Medorio en INEGI

El Senado de la República ratificó el día de ayer jueves a Paloma Merodio como vicepresidenta del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI).

El cargo que ocupó Medorio quedó vacante en diciembre del 2016, tras la salida de Féliz Vélez.

La nominación de Medorio fue realizada por el presidente Enrique Peña Nieto, la cual fue motivo de polémica por cuestionamientos acerca de si la actual funcionaria cumplía con los requisitos para ocuparlo o no.

Los requisitos para ocupar el cargo en la Junta de Gobierno se encuentran en la ley y señalan que los miembros deben ser profesionales en temas de estadística, geografía, economía, así como haber ocupado por lo menos durante cinco años un cargo de alto nivel en el sector público o bien ser académico en la materia.

El currículum de Merodio dice que fue investigadora y y docente en el ITAM, lo cual es cuestionable según los expertos. Al igual dice que dio clases de Macroeconomía en Harvard, sin embargo el rol que desempeñó fue únicamente el de asistente de curso al profesor titular de la materia, quienes solo en ocasiones pueden impartir clases.

Otra cuestión por la cual la critican, es que no forma parte del Sistema Nacional de Investigadores y no cuenta con doctorado. Además de ello no se le conocen publicaciones académicas. Aunado a eso, lleva solo 3 años como profesora de asignatura, por lo cual ‘no podría cumplir con la definición de reconocido prestigio en ese campo‘, así lo aseguró el periodista Salvador Camarena en un artículo publicado por El Financiero el 27 de febrero.

El INEGI es un organismo autónomo, por lo que los especialistas temen que su nombramiento pueda dicha autonomía con el Gobierno Federal, ya que anteriormente había ocupado otros cargos en la administración pública, por ejemplo el IMSS, también fue directora general de Evaluación y Monitoreo de los Programas Sociales en la Secretaría de Desarrollo Social.

En su defensa, Paloma Merodio aseguró tener los conocimientos y la capacidad para promover altos estándares técnicos en el INEGI y que la información que existe en su currículum en verdadera.

POB/EDRP