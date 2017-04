Candidata de Morena renuncia tras video donde recibe dinero

Eva Cadena, diputada local con licencia y candidata de Morena a la presidencia municipal de Las Choapas, anunció que declinará tras la difusión de un video en el que recibe 500 mil pesos en efectivo con la consigna de entregárselos a Andrés Manuel López Obrador.

El video, publicado por El Universal, se muestra a Eva Cadena recibiendo dinero por parte de otra mujer, que le comenta que “hay que sumarse” al “compromiso que tiene López Obrador de cambiar las cosas”.

Voy a declinar mi candidatura para no afectar la imagen del Partido y la del licenciado Andrés Manuel”, dijo.

“Reconozco que cometí el error con esa reunión”, dijo la diputada con licencia de Morena quien añadió que se pondrá a disposición de la Comisión de Honor y Justicia del partido.

Me tocó que me pusieran un cuatro, doy la cara y me pongo a disposición del partido. Caí en un error y lo asumo”.