¿Cómo afecta la menstruación el cerebro de las mujeres?

Según varios estudios, la menstruación afecta el cerebro de la mujer de diferentes maneras, tanto positivas como negativas.

Hormonas como la testosterona, los estrógenos y progesterona que se producen durante el ciclo menstrual, influyen en el estado de ánimo y la autoestima de las mujeres, pero también alteran la química del cerebro.

De acuerdo con información de Muy Interesante, cuando las hormonas comienzan a fluctuar afectan la zona del cerebro que hace que el cuerpo se mantenga en alerta.

Un estudio publicado por Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS), reveló que durante esos días los niveles de estrógenos aumentan y estimulan la liberación de endorfinas, las cuales ayudan a eliminar la especie de “niebla mental” que sienten las mujeres en el periodo premenstrual.

Debido a lo anterior, en los primeros días del ciclo algunas mujeres tienen aumento de energía, felicidad e inspiración; sin embargo, el aumento de estrógeno también provoca que se afecte la memoria a corto plazo y la toma de decisiones.

Por otro lado, los dolores menstruales intensos que son comunes en 3 de cada 4 mujeres, pueden afectar el funcionamiento cognitivo, esto debido a que provocan cambios en el volumen de la materia gris del cerebro, asegura el estudio.

Debido a esta afectación en la materia gris, las mujeres pueden experimentar una disminución en su capacidad para llevar a cabo algunas tareas complejas ya que su rendimiento y atención disminuyen.

En promedio las mujeres pierden durante su menstruación alrededor de 100 mililitros de sangre. La regla está constituida por sangre, un óvulo no fecundado y el endometrio que se expulsa por no haberse producido un embarazo.

