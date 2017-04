Destaca Derbez la acreditación 5 estrellas de la UDLAP

Luis Ernesto Derbez, rector de la Universidad de las Américas Puebla (UDLAP) rindió su informe de labores correspondiente al 2016-2017.

En la presentación, el rector destacó la re-acreditación internacional de la Southern Association of Colleges and Schools Commission on Colleges, así como el reciente reconocimiento de la máxima calidad institucional que otorga la QS Stars University Ratings con sus “5 Estrellas”, nivel solo concedido a 60 universidades en el mundo y a dos en América Latina.

El informe se dividió en 11 rubros entre ellos: transparencia, acreditaciones, reconocimiento y vinculación con empresas, responsabilidad financiera, becas, y establecimiento de programas de movilidad.

