El “Hoy no circula” no es una opción para Puebla: ambientalista

En el marco del “Día Internacional de la Madre Tierra”, especialistas del Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey (ITESM) se reunieron para discutir temas relacionados con el medio ambiente y la contaminación.

El “Hoy no circula” aumenta el parque vehicular y no se soluciona de manera completa el problema. Lo que se requiere es el impulso a la movilidad no motorizada y de calles donde se pueda caminar”, aseguró Elena Moreno, especialista en urbanismo.