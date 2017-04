“El Norte” se despide tras el asesinato de Miroslava

El diario matutino de Ciudad Juárez -“El Norte”- se despidió de sus lectores el pasado domingo dos de abril, esto después del asesinato de una de las periodistas que colaboraba con el medio: Miroslava Breach.

La trágica y sentida muerte de Miroslava Breach Velducea –colaboradora nuestra– el pasado 23 de marzo, me ha hecho reflexionar sobre l as adversas condiciones en que se desarrolla el ejercicio del periodismo actualmente. El alto riesgo es el ingrediente principal”, escribió Óscar Cantú Murguía, dueño del periódico.

¡Adiós!, ese fue el último titular del diario impreso. El dueño del medio aseguró que no está dispuesto a arriesgar a ninguno de sus colaboradores a la violencia e impunidad que se vive en el Estado.

Este ejemplar que tiene es sus manos será la última edición impresa que Norte de Ciudad Juárez publique”.

Las agresiones mortales, así como la impunidad contra los periodistas, han quedado en evidencia, impidiéndonos continuar libremente con nuestro trabajo (…) Este día, estimado lector, me dirijo a usted para informarle que he tomado la decisión de cerrar este matutino debido a que, entre otras cosas, no existen las garantías ni la seguridad para ejercer el periodismo crítico, de contrapeso”, añadió en un editorial.