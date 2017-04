Inhabilitación de Rivera no es “orden política”, dice Congreso de Puebla

La inhabilitación y sanción por 25 millones de pesos a Eduardo Rivera es una decisión administrativa y no política, justificó Jorge Aguilar Chedraui, líder del Congreso.

El ex alcalde acudió a la primera audiencia sin elementos probatorios y decidió no presentarse en la segunda, por lo que pregunto ¿sí todo está en orden y documentado por qué no presentarse con la documentación?, es un tema administrativo y no político”.