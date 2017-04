La música de autor es una “carrera de resistencia”

Vigozz, cantautor poblano que lleva más de 10 años componiendo canciones, considera que la principal dificultad a la que se enfrentan los artistas independientes, es la falta de recursos económicos para crear su música.

Comenta en entrevista para Poblanerías en línea, que para lanzar su primer disco de estudio tuvo que financiar todo por sí mismo, desde la producción de este hasta las giras para su promoción.

A pesar de esto, el músico opina que es el cariño que reciben del público lo que motiva a los cantautores a continuar en esta “carrera de resistencia”.

A mí me gusta ser muy cercano con la gente que llega a escuchar mi música, cuando las personas me cuentan que alguna de mis canciones los acompañó en algún momento difícil de su vida y los ayudó a reponerse, es una gran satisfacción”, platica.

El artista poblano se interesó en la música hace poco más de diez años. Su primer acercamiento con la música de autor fue con el también cantante poblano Aldo Obregón, quien lo invitó a la presentación de su primer disco. Desde ese momento, quedó maravillado con las canciones.

Recuerda que fue gracias a un desamor que se motivó a escribir su primera canción, tocar la guitarra y cantar.

Vigozz se define como un compositor que no le gusta estancarse en un solo género, por lo que en su primer disco de estudio llamado “Matrimundo”, lanzado en 2015 y que cuenta con 11 temas, probó con géneros como baladas, pop, rock, salsa e incluso cumbia.

Ha abierto conciertos de varios cantautores independientes como: Lazcano Malo, Carlos Carreira, Rodrigo Rojas y Alejandro Filio. Se ha presentado en varios lugares de la República Mexicana destacando la Ciudad de México, Pachuca, Querétaro y Xalapa.

Para el joven poblano la música es “la forma que tenemos de expresar nuestra pasión por la vida”.

En cuanto a la situación de la música de autor en el estado, Vigozz considera que “el cantautor en Puebla va poco a poco pero con paso firme”.

La gente de Puebla es muy afortunada porque hay muchos talentos que escuchar y consumir, lo que falta es saberse diversificar como escucha y aprender a escuchar más allá de lo que siempre consume o de lo comercial”.

“El hecho de que el público no se abra tanto a propuestas nuevas no es tanto su culpa, sino también de los músicos porque con tal de diversificar su música en estilos y darles una mejor propuesta ya no les gusta asistir a festivales o eventos que los mantienen cerca del público, yo creo que eso ha influido”.