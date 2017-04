La música produce el mismo placer que el sexo: estudio

La música produce el mismo placer que el sexo, reveló un estudio realizado por investigadores de la Universidad McGill de Montreal (Canadá) y publicado en la revista Nature Scientific Reports.

Según el estudio, las mismas sustancias químicas que produce el cerebro al momento del sexo, consumir drogas o algún alimento, son producidas cuando se escucha un canción.

Esta es la primera prueba de que los opioides propios del cerebro están directamente implicados en el placer musical”, asegura Daniel Levitin, uno de los autores del estudio.

Para llegar a esa conclusión, los expertos contaron con la participación de un grupo de jóvenes a quienes se les pidió llevar sus canciones favoritas.

El grupo fue dividido en dos secciones: a la primera se le suministró 50 miligramos de naltrexona (medicamento utilizado en el tratamiento de la intoxicación aguda por opiáceos) y a la segunda se le suministró un placebo como grupo de control.

También se les colocaron sensores en el rostro para monitorizar la actividad eléctrica de varios músculos faciales y registraron su ritmo cardiaco, presión sanguínea y respiración.

Las conclusiones respondieron a nuestras hipótesis. Pero las anécdotas que compartieron los participantes después del experimento, fueron fascinantes”, explica Levitin.

Los participantes que consumieron naltrexona que acababan de escuchar una de sus canciones preferidas, comentaron que no les había producido las mismas sensaciones que en ocasiones anteriores. Uno de ellos comentó: “Suena bien, pero no me dice nada”.

Los investigadores demostraron que al percibir de formar diferente su canción favorita, sin duda, era porque no podían experimentar lo que usualmente sentían al escucharla. Comprobando que la música sí produce placer.

