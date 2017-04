Ley de Seguridad Interior enfrenta a partidos por su aprobación

La aprobación de la Ley de Seguridad Interior en las diversas bancadas parlamentarias, ha generado desencuentros respecto a los beneficios que puede llegar a ofrecer, pues mientras el Partido Revolucionario Institucional (PRI) considera que esta estrategia ayudará a inhibir la comisión de delitos, para partidos como el Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) no representa la medida que requiere México para salir del problema.

Rodrigo Abdala Dartigues, diputado de Morena, dijo en entrevista con Poblanerías en línea, que su partido no está favor de que esta sea la medida que necesita el país para combatir a la delincuencia.

Comentó que aunque hay lugares en los que está funcionado este esquema de seguridad, donde la presencia del Ejército es positiva, existen otros sitios donde no e incluso, ha resultado contraproducente.

Hay casos en donde existen denuncias ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH ) por los abusos y vejaciones en las que han incurrido algunos elementos del Ejército Mexicano y que han sido dadas a conocer por la misma CNDH”.

Mencionó que la Comisión Nacional de Derechos Humanos ha aceptado que “no es la medida que México necesita para abatir la violencia y la inseguridad que priva prácticamente en todo el país”.

El diputado de Morena dijo que el problema de la seguridad es estructural:

Lamentablemente desde chiquitos, no existe una garantía para que en un futuro un pequeño tenga trabajo, estudio, salud, es decir, no hay garantías, y un caso muy ilustrativo, es el que tenemos aquí cerca en el llamado ‘Triangulo Rojo’, donde son muchos los niños que están involucrados en actividades ilícitas, como es el robo de hidrocarburos”.

El principal razonamiento por el que nos pronunciamos en contra de esta estrategia, es por el hecho, que de fondo el problema de la inseguridad no se está tocando, pues se trata de un problema estructural.

En la medida que no elijamos a un gobierno sensible y verdaderamente representativo, sí, sin duda, pasará no una, sino más generaciones, padeciendo los estragos de la desigualdad y la violencia que priva en el país.

Considero que es directamente proporcional a las hectáreas de tierras que están abandonadas en este mismo triángulo, en estos mismos municipios, que hoy día, ya no dan para que coma la gente”.