PRI niega que voto por inhabilitación de Rivera sea “moneda de cambio”

La fracción parlamentaria del PRI en el Congreso, negó que el voto para inhabilitar y sancionar a Eduardo Rivera, haya sido utilizado como “moneda de cambio” por su partido, para la aprobación de siete cuentas públicas de alcaldes de su partido.

Silva Tanús justificó el voto a favor de sancionar al ex alcalde capitalino, pues en diciembre los priistas votaron en contra del Inicio de Procedimiento Administrativo de Determinación de Responsabilidades (IPADR).

No estamos haciendo el ridículo, pues no podemos estar defendiendo a quienes no respetan la ley, simplemente el PRI está defendiendo a los presidentes municipales que emanan del partido, y no estamos negociando la aprobación de sus cuentas”.