Hay que quitar el estigma de que la lectura es solo para cultos

Este viernes 21 de marzo Alejandro Badillo, escritor y docente que radica en Puebla, presentará a las 19:00 horas su libro “El clan de los estetas” en Casa Nueve, el cual lo hizo acreedor al Premio Nacional de Narrativa Mariano Azuela.

Durante una entrevista con Poblanerías en línea, Alejandro explicó que se trata de un libro escrito por medio de una beca del Fondo Nacional para la Cultura y las Artes (FONCA), que contiene cuentos inspirados en escritores como Jorge Luis Borges, Juan Carlos Onetti y Juan Vicente Melo. Está publicado por la Universidad Veracruzana.

Alejandro Badillo es originario de la Ciudad de México y se mudó a la ciudad de Puebla en 1986. Ha publicado los cuentos: “Ella sigue dormida”, “Tolvaneras”, “Vidas volátiles”, “La herrumbre y las huellas” y la novela “La mujer de los macacos”.

Platica que desde pequeño, siempre fue lector y tuvo el gusto por los libros, en especial los cuentos. Al entrar a la universidad comenzó a publicar algunas críticas en revistas.

Para el año 2006, se inscribió a un taller con el escritor Alejandro Meneses y a partir de ahí decidió publicar sus textos. Hasta ahora, tiene 10 libros escritos, de los cuales se han publicado siete y en este 2017 se publicarán el resto.

Además, Alejandro ha obtenido dos menciones honoríficas en el Premio Nacional de Cuento Fantástico y de Ciencia Ficción y por su libro “Por una cabeza”, que se publicará próximamente, ganó el Premio Nacional de Novela Breve Amado Nervo.

Para el escritor, uno de los principales retos a los que se ha enfrentado es aprender a “escribir bien”, pues asegura que para que las editoriales acepten publicar un libro el texto debe tener una buena consistencia, una visión y un gancho que atrape al lector.

Mucha gente a veces se queja de que hay pocas oportunidades para publicar, pero es porque ellos mismos no han trabajado sus textos lo suficiente como para poder sortear las cuestiones editoriales”.

Esto no solo sucede con escritores de Puebla, es una situación en general. “Simplemente a Gabriel García Márquez lo rechazaron cientos de veces antes de publicar una obra”.

Alejandro considera que en Puebla sí hay oportunidades para los escritores pues existen varios círculos literarios y talleres.

A veces hay una falsa percepción de la gente que escribe pensando que eso que escribió inmediatamente va a estar la gente buscándolo. No siempre hay una relación entre el nivel literario de la obra y el nivel de venta”.

En cuanto al panorama de la literatura en Puebla, el escritor comentó que pese a que es una ciudad grande y con una población en su mayoría joven, es difícil encontrar buenos lectores debido a que la literatura tiene el estigma de ser solo para personas cultas.

El asunto es que realmente para que la lectura trascienda y se masifique necesita haber una lectura cotidiana, que no sea vista como un bicho raro y digan ‘ay esos locos están leyendo’, sino que sea algo diario y no te vean como escritor como alguien extraño o artístico que habla de cosas que tú no vas a entender”.