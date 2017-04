“Rápidos y Furiosos 8” destrona a Star Wars Episodio VII

“Rápidos y Furiosos 8” (Fast and Furious) llegó a las taquillas mexicanas y arrasó en número de entradas, superando incluso a la esperada película de Disney “La Bella y La Bestia”.

La octava entrega de la saga acaparó las salas de cine en México y en todo el mundo; según los cálculos, la película recaudó más de 500 millones de dólares (diez mil millones de pesos aproximadamente) en su estreno internacional.

Los fanáticos chinos sumaron 135 millones de dólares (más de dos mil millones de pesos) de ganancias solo en los primeros dos días del estreno.

Así es como la película de acción, protagonizada por Vin Diesel, rompió récords globales, destronando a “La Guerra de las Galaxias: El Despertar de la Fuerza” (Star Wars: The Force Awakens), lanzada en 2015.

Sin embargo, no todo es miel sobre hojuelas. Los estadounidenses no se interesaron tanto en la película, pues la séptima entrega, misma que resultó ser un homenaje para Paul Walker, rebasó por mucho las ganancias obtenidas este 2017.

Rhianna Dhillon, crítica de cine, dice que el éxito de esta saga se debe a su “atractivo universal”, pues es una historia sin muchas complicaciones, una que todas las edades pueden disfrutar.

Esto solo son coches estrellándose entre sí y está bien disfrutar de eso (…) No está tratando de ser algo que no es. Al final, no se toma así misma muy seriamente.