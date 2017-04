Tanús apoya la propuesta de quitar ciclovía de la México-Puebla

El pasado 24 de marzo, Jorge Estefan Chidiac, dirigente estatal del Partido Revolucionario Institucional (PRI) propuso quitar la ciclopista del primer piso de la autopista México-Puebla.

Esta propuesta ya fue avalada por Silvia Tanús Osorio, coordinadora del partido en el Congreso del Estado.

El objetivo es retirar la ciclopista para ampliar de dos a tres carriles esa vialidad y resolver el problema de tráfico en la zona.

Causa muchos más problemas porque no se está solucionando el alto grado de vehículos que transitan, aunque se ha hecho el segundo piso no fue solución porque mucha gente no tiene para pagar y no hay salidas ni entradas para que tú puedas transitar determinados kilómetros”, argumentó Tanús.