7 enfermedades que se transmiten a través de un beso

Los besos son un tipo de lenguaje que las personas utilizan para demostrar amor hacia sus parejas; sin embargo, a través de ellos se pueden contagiar algunas enfermedades.

Un estudio que publicó The American Journal of Medicine, dio a conocer que mediante un beso, se pueden adquirir millones de bacterias de 278 especies diferentes, de las cuales 95% no son dañinas, pero 5% sí.

De acuerdo con la investigación, estas son 7 enfermedades que se pueden transmitir con los besos:

Paperas: El riesgo de contraer esta enfermedad es mayor si no ese está vacunado contra ella. Ocasiona dolor de cabeza y muscular, fiebre, pérdida del apetito y fatiga.

Citomegalovirus: Este virus puede permanecer en el organismo a lo largo de la vida y afecta principalmente a las mujeres embarazadas, pues genera un daño al feto. Los síntomas como fiebre, fatiga y dolores, pueden durar hasta 3 semanas.

Herpes: Esta enfermedad se caracteriza por llagas en los labios, boca e incluso garganta, así como por altas fiebres. Los síntomas tienen una duración de entre 8 y 10 días y desaparecen por temporadas.

Influenza: Esta es una de las enfermedades más contagiosas. Menores de edad, ancianos, así como aquellas personas que tienen enfermedades respiratorias, son más propensas a adquirirlas.

Mononucleosis: Conocida como la “enfermedad del beso”, surge por el virus Epstein Barr. Provoca dolor de garganta, fiebre, fatiga y la inflamación de los linfonodos.

Meningitis viral: Además de los besos, esta enfermedad también la transmite la mucosidad. Ocasiona fiebre, escalofríos, dolor de cuello, dolor de cabeza, fatiga, náuseas y confusión.

Polio: Esta enfermedad afecta principalmente a los bebés, por eso es recomendable no besarlos y vacunarlos contra esta enfermedad.

