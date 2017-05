75 años de Bambi, una película emblemática de Walt Disney

Bambi, una de las películas más emblemáticas de Dinsey, cumplió su 75 aniversario y la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas de Hollywood no perdió su oportunidad de homenajear el clásico.

Somos parte de algo que emociona a la gente de forma extraordinaria. Aún me llegan cartas a mi casa cada semana e incluso dibujos de niños desde todas partes del mundo”, compartió Donnie Dunagan, quien prestó su voz al Bambi original.

Dunagan fue uno de los invitados al encuentro realizado en el Teatro Samuel Goldwyn de Beverly Hills ubicado en la ciudad de Los Ángeles.

El estadounidense llamó la atención de un ejecutivo de la industria del cine, al participar en un concurso de talentos, mismo que ganó con solo tres años de edad.

Walt Disney llamó a mi casa y mi madre atendió la llamada. No nos lo podíamos creer, pero cuando lo hablamos con mi agente, el tipo no quería que aceptara el proyecto. Yo tenía entonces 5 años, y lo despedí (…) ¡Imaginen si no llego a hacerlo!”, añadió.