Contingencia ambiental en CDMX permanece para el sábado

La Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe) informa que se mantiene la Fase I de contingencia ambiental para el sábado 20 de mayo en la Zona Metropolitana del Valle de México.

De acuerdo con el análisis de las condiciones meteorológicas y de calidad del aire, el sistema de alta presión continúa generando estabilidad atmosférica, viento débil y transporte de humedad limitado, además de intensa radiación solar, lo que propicia estancamiento de los precursores de ozono.

Este viernes, el Sistema de Monitoreo Atmosférico reporta altos índices de contaminación por ozono en las estaciones UAM-Iztapalapa e Iztacalco, que registraron valores máximos de 157 (161 ppb) y 151 (155 ppb) puntos en el Índice de Calidad del Aire, respectivamente.

De acuerdo con el pronóstico de la calidad del aire de la Ciudad de México, las condiciones atmosféricas para el sábado serán desfavorables, por eso, se determina continuar con la Fase I.

¿Quiénes NO circulan?

No podrán circular entre las 05:00 y las 22:00 horas los siguientes vehículos:

Todos los vehículos particulares con holograma de verificación 2, incluyendo vehículos con placas formadas exclusivamente por letras y sin holograma de verificación.

Todos los vehículos con holograma de verificación 1 terminación de placa de circulación NON.

Todos los vehículos de servicio particular con placas del extranjero o de otras entidades federativas que no porten el holograma “00”, “0” o Exento, no podrán circular.

Todos los vehículos destinados al servicio de transporte de carga con placa federal o local, deberán de acatar la restricción a la circulación de las 06:00 a las 10:00 horas. Excepto cuando participen en el Programa de Autorregulación de vehículos a diésel.

Todos los vehículos de reparto de gasolina, diésel y gas licuado de petróleo con holograma 1 y 2 terminación de placa de circulación NON.

Los vehículos con holograma 0 y 00 están exentos de las restricciones, al igual que los vehículos híbridos y eléctricos.

