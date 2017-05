El RCP para el PRI de Puebla

En Puebla el PRI se ha transformado. Lentamente pero ahí la lleva. Descomposición también es transformación.

Pocos lo quieren o creen en el otrora poderoso partido. La sociedad lo da por muerto y varios de sus importantes militantes han puesto pies en polvorosa. Pero empieza a haber movimientos que anuncian la estrategia para el 2018.

Juan Carlos Lastiri Quirós empieza la operación rescate con más de mil líderes que todavía le dan esperanza al PRI. Tú decides el PRI que Quieres es el pretexto para dar respiración de boca a boca y revivirlo.

Pero no solo eso; Javier Casique llegará al PRI municipal, dicen, y ese movimiento define la particularidad de la estrategia. Melquiades Morales se va de embajador a Costa Rica y Blanca Alcalá residirá en Colombia. Aquí o no los quieren, no hacen falta o no quieren estar.

Juan Carlos Lastiri asegura la candidatura que disputará el gobierno estatal y el PRI está decidido a rescatar el municipio capital.

Lo disputable, lo ganable, es Puebla capital y ahí enviarán a un gallo fuerte.

¿Quién será?

Dicen, que para que el RCP surta efecto lo debe de aplicar un médico.

Veo que la reanimación cardiopulmonar, el famoso y efectivo RCP es un procedimiento de emergencia para salvar de la muerte a quien ha dejado de respirar.

Javier y Enrique ¿Otra vez juntos? ¿Revivirán al muerto?

Parece que sí, pero eso será tema de otro Coloquio de los perros.

