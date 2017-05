Falta de políticas públicas incrementó la delincuencia en Puebla

Para Rodrigo Abdala Dartigues, legislador federal del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) consideró que la ausencia de políticas públicas en Puebla lleva a que parte de la población “caiga en manos” de la delincuencia, específicamente en el robo de combustible, que está en aumento.

En entrevista con Poblanerías en línea, el diputado federal consideró que Puebla, al igual que el resto del País, es “un polvorín” y es insostenible llevarlo como se está haciendo. Para Rodrigo Abdala, Mario Marín Torres y Rafael Moreno Valle son los principales responsables de la vorágine de violencia e inseguridad pues “su actuar ha sido vergonzoso por decir lo menos, pues sin duda, todos ellos son impresentables y seguirán así en la medida en que la ciudadanía no despierte”.

Es natural, pues no fomentas empleos, no fortaleces el campo, no les das a los ciudadanos, elementos para que puedan ascender de una enfermedad, no hay doctores, no hay equipo, no hay escuelas, no oportunidades de chamba, entre otras muchas cosas”.