“Guardianes de la Galaxia” estrena atracción en Disneylandia

¡Buenas noticias para los fanáticos de “Guardianes de la Galaxia”! Disney Adventure inauguró su nueva atracción en Disneylandia: “Guardians of the Galaxy – Mission: BREAKOUT”.

Disney no ha perdido el tiempo y ya empezó a integrar a Marvel en sus parques temáticos, los primeros son los guardianes, mismos que están ubicados en una de las atracciones más altas de Disneylandia: las Torres del Terror, informó Norma Pérez Juárez, la directora de relaciones públicas de Disneyland en entrevista para Notimex.

Sin embargo, la atracción está totalmente renovada, la historia y la aventura que aquí vivirán los visitantes estará basada al 100% en la película, agregó.

Son diferentes emociones al compás de la música de distintas épocas lleva la emoción y no sabes lo que te espera además de que pueden interactuar con los personajes de la cinta”.

“Guardians of the Galaxy – Mission: BREAKOUT” tiene un recorrido de dos minutos, en el que los visitantes podrán no solo interactuar con los personajes de la película, también disfrutarán de su “buena música”.

Así es, ese era un detalle que no se les podía escapar, la atracción tiene seis diferentes versiones de música, una aventura distinta para cada una de ellas donde sonarán temas como: “Hit me with your best shot”, “Give up the funk”, “Born to be wild” y muchos más.

Pérez Juárez explicó que para esta aventura, las personas deberán ayudar a Raquet a salvar a los guardianes, pasando por distintos momentos importantes en la película.

Disneylandia abrirá esta nueva atracción el próximo sábado 27 de mayo.

Disneylandia en verano

Este verano Disney Adventure está preparando unas vacaciones al estilo superhéroes.

Durante las próximos meses, los visitantes vivirán un verano al lado de distintos personajes como Capitán América, Spider-Man, entre otros.

Como decía el creador de Disneylandia, mientras haya imaginación el centro nunca estará totalmente terminado, así que además de nuevas atracciones ya esperamos con emoción la apertura de Star Wars land para 2019″, dijo.

POB/FOL