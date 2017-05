Han Solo y Anakin Skywalker tienen tocayos latinos

Star Wars sigue sumando seguidores, la saga estadounidenses es una de las más populares en todo el mundo y los latinos han decidido llevarlo a otro nivel.

Han, Leia, Vader, Skywalker son algunos de los nombres que con un poco de suerte pueden escucharse en las calles de Perú.

Según información del Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec), existen más de 500 princesas Leia peruanas y 365 capitanes Han de la misma nacionalidad.

Aunque al parecer, estos son los personajes más populares de la saga en el país latino, los demás no se quedan atrás.

Otros 198 peruanos están registrados como Luke y 104 más como Anakin, la familia Sywalker reunida. Y hablando de dicha familia, en Perú, uno de los fanáticos de la saga decidió que el nombre de su hijo fuera Skywalker.

Otros nombres para el bautizo

Los villanos también tienen su espacio en el corazón de los peruanos, dos personas responden al nombre Vader y uno más al nombre Darth.

Otros personajes de la galaxia como R2D2 o “Arturito” como se le conoce entre los latinos también está en la lista, pues 20 personas le hacen honor.

El gran maestro jedi también ha dejado su huella, en Perú están registradas ocho personas con el nombre Kenobi, cuatro con Obi y uno más se quedo con el nombre completo: Obi-Wan Kenobi.

Las nuevas películas producidas y distribuidas por The Walt Disney Company no se quedan atrás, cuatro peruanos se llaman Cassian como Cassian Andor (personaje interpretado por Diego Luna en Rogue One).

