Impunidad y corrupción van de la mano con el huachicol: Fernández Font

Mientras prevalezca el grave problema estructural en el que se encuentra el estado, donde se unen los salarios bajos, la corrupción y la impunidad, el huachicol será siendo un suceso recurrente en la sociedad, consideró Fernando Fernández Font, rector de la Universidad Iberoamericana de Puebla.

En entrevista con Poblanerías en línea, dijo que el robo de hidrocarburos en ductos de Petróleos Mexicanos (Pemex) es un problema que “se ha dejado crecer” desde hace muchos años.

Existe una respuesta un tanto escandalosa y no sabe uno porqué se ponen así, cuando lo podían haber evitado hace mucho tiempo”.

De acuerdo a estadísticas, mencionó, hace 10 años había 81 tomas clandestinas, ahora hay 836, “¿qué pasó?, ¿por qué lo dejaron?”, son las interrogantes que hace.

El rector de la Ibero también planteó el siguiente cuestionamiento: este problema, ¿cuánto es fruto de corrupción y de alianzas entre políticos y los mismos funcionarios de Pemex?

No es posible que ninguno de nosotros pueda ir a un ducto y sacar el producto y no sabes y por eso hay tanta explosión”, dijo, tras cuestionar también la presencia de la corrupción y la impunidad.

Opinó que mientras el crimen organizado esté pagando más salarios, jamás se va a terminar con este problema.

No puedes pensar que mientras un padre de familia esté ganando entre 3 y 4 mil pesos mensuales, el niño huachicolero esté llevándose a la bolsa entre 8 y 10 mil pesos”.

Fernando Fernández consideró que este delito no se puede combatir simplemente a través de la represión, pues el desplazamiento de militares es solo una “respuesta inmediata” para controlar la situación.

Se trata de algo que se está desbordando totalmente, hay muchos choferes que optan por viajar media hora y comprar litros de 5 pesos, que estar comprando gasolina, fruto de un ‘gasolinazo’ donde el gobierno sigue sacando ventajas. No puede ser, parece que somos miopes para responder este problema y que no nos hemos dado cuenta de toda la situación histórica que hay por un lado, y por otro lado, de una situación humana y social sumamente grave que está viviendo el país”.

Para el rector, al inicio del sexenio de Rafael Moreno Valle, ex gobernador de Puebla, el robo de combustible era un tema que no tenía los reflectores, pero en seis años, el delito se recrudeció de manera grave.

Tendríamos que ser muy ciegos para no darnos cuenta que el problema se empezó a agravar desde el sexenio pasado y no se atendió, como no se atendieron los feminicidios y se dejó construir una ciclovía que ahora mismo está siendo destruida y ¿quién es el responsable de ello?…pues ahora hay que gastar 50 millones de pesos para quitar la ciclovía y luego hacer otro canal”.